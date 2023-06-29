شولتس: على ألمانيا أن تكون مستعدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة على المدى الطويل

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لتوريدات طويلة الأمد من الأسلحة لأوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال شولتس في حديث لقناة "إرستيه" الألمانية، يوم الأربعاء: "علينا أن نكون مستعدين لأن يستغرق ذلك وقتا طويلا".

وأشار شولتس إلى أنه إذا انتهت التوريدات بعد 3 أو 6 أشهر، لن تكون ألمانيا قادرة على "المساهمة" في دعم أوكرانيا على المدى الطويل.

وأعرب المستشار الألماني عن أمله بانتهاء النزاع سريعا.

وأضاف أن "هناك من يشككون في توريدات الأسلحة أو القرارات الخاصة بالعقوبات... ولكن هذا ما يجب أن ندعم أوكرانيا به".

وكانت ألمانيا قد زادت من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الفترة الأخيرة، وقامت بتزويد القوات الأوكرانية بدبابات "ليوبارد" وعربات "ماردر" المدرعة وغيرها من الأسلحة والمعدات.