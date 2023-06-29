«بيت المسرح» يستقبل جمهور عيد الأضحى المبارك بـ14 عرضًا مسرحيًا

يستقبل البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، جمهور عيد الأضحى المبارك بـ14عرضًا مسرحيًا، في مواقعه المختلفة في محافظتي القاهرة، والإسكندرية، وذلك بداية من اليوم الخميس، 29 يونيو الجاري، ثاني أيام العيد، وتسهم هذه العروض في إضفاء البهجة على الجمهور بكل شرائحه خلال أيام العيد.

مسرحية سيدتي أنا

المسرح القومي

يشهد المسرح القومي بالعتبة، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "سيدتي أنا".

والعرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الفنان أيمن الشيوي، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن رائعة الكاتب المسرحي الأيرلندي برنارد شو "بجماليون"، والذي تدور أحداثه حول بائعة الورد "ليزا" التي تريد أن تكون من الطبقة الأرستقراطية وتذهب للبروفيسور "آدم" وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل الفنانين: "داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، وأمينة سالم، ونشوى إسماعيل، وعبد الباري سعد"، وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، وأزياء د. مروة عودة، وأشعار عادل سلامة، وموسيقى تصويرية وألحان محمود طلعت، وتصميم استعراضات مصطفى حجاج، وإضاءة عز حلمي، دراماتورج وإخراج محسن رزق.

مسرحية خطة كيوبيد

المسرح الحديث

يقدم المسرح الحديث "السلام" بقيادة الفنان محسن منصور، ثلاثة عروض مسرحية، تبدأ في السابعة مساء، بالعرض المسرحي "خطة كيوبيد" على خشبة المسرح الكبير بالقصر العيني.

تناقش المسرحية "تيمة" الحب والزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين الكوميديا الاجتماعية والتراجيديا.

ويشارك في بطولة العمل كل من: "عبد المنعم رياض، ونوال سمير، وكريم الحسيني، ‏وأمنية ‏حسن"، من تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج ‏أحمد فؤاد.

يعقب ذلك فى التاسعة والنصف مساءً، ‏على ‏ذات المسرح، عرض "عجيب وعجيبة".

وهي مسرحية غنائية استعراضية تدور أحداثها في قالب كوميدي، حيث الأراجوز، وخيال الظل، التي تناسب الكبار والصغار.

العرض من بطولة الفنانين: سيد الرومي، وماهر محمود، ‏وإيهاب ‏بكير، ودعاء رمضان‎، من تأليف سعيد ‏حجاج، ‏وإخراج محمد الصغير.

أما على قاعة يوسف إدريس، ‏يقام في الثامنة والنصف مساء، عرض ال‏مونودراما "سيب نفسك"، من بطولة فاطمة محمد علي، ومن تأليف مارك انجيا، وترجمة د. ‏نبيلة ‏حسن، دراماتورج وإخراج د. جمال ياقوت.‎

مسرحية ستوكمان

مسرح الغد

وفي الثامنة والنصف مساء، يواصل العرض المسرحي "ستوكمان" ليالي عرضه، على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.

المسرحية من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن النص الفائز بجائزة مؤسسة ساويرس الثقافية لعام 2019، حيث يتناول العرض رحلة الحياة، واكتشاف الذات والبحث عن الحقيقة، وكيف يجد الإنسان نفسه أمام اختيارات عديدة، فربما تكون أحلاما مشروعة، وأحيانا أخرى تكون تطلعات لا بد معها أن يغمض المرء عينه وقلبه وروحه متخليا عن كل شيء حتى يكمل طريقه إليها.

ويُشارك في بطولة العرض كل من: ياسر عزت، وريم أحمد، ومحمد دياب، ونائل علي، وموسيقى رفيق جمال، وديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء دينا زهير، ومخرج منفذ تامر بدير، من تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج د. أسامة رؤوف.

مسرحية بيت روز

مسرح الطليعة

وتشهد قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، في السابعة والنصف مساء، العرض المسرحي "بيت روز" إنتاج فرقة الطليعة المسرحية بقيادة المخرج عادل حسان.

ويناقش العمل قضايا وهموم المرأة المعاصرة، حيث تدور أحداثه حول 4 فتيات في الثلاثين من العمر تجمعهما علاقة صداقة قوية تعود إلى مرحلة الجامعة أو ما قبلها، يلتقين بصفة دورية ويتحدثن في كافية عن كل ما يخصهن، ويتطرقن إلى عدة مشاكل منها: التحرش، والمشاكل الزوجية، والمرتبطة بعزوف الزواج، حيث يقدمن مشاعر مختلفة أثناء تواجدهن على إحدى موائد الكافية، ويكشفن عن أسرار وهموم وأوجاع لأول مرة فيما يشبه الاعترافات، وتختلط قصصهن بقصص فتيات أخرى، وعبر الفتيات عن أحلامهن وجيلهن.

يُشارك في بطولة العمل كل من: سالي سعيد، ونادية حسن، وسماح سليم، وهاجر حاتم، ديكور وأزياء هبة الكومي، إضاءة محمود الحسيني، موسيقى رفيق يوسف، مخرج منفذ عبدالخالق جمال، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني.

يعقب ذلك في التاسعة والنصف مساء، العرض المسرحي "باب عشق"، بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

"باب عشق" إنتاج فرقة الطليعة المسرحية، والذي تدور أحداثه حول قصيدة تقتل صاحبها، وهي من التراث الشعري، ترصد حياة شاعر يكتب إحدى قصائده حبا في إحدى الأميرات، وهي ابنة حاكم المدينة، وتتوالى الأحداث والمشاحنات لنرى في النهاية من ينتصر الحب أم الكراهية.

يُشارك في بطولة العمل: ماهر محمود، وأحمد حسن، وفكري سليم، وإسلام بشبيشي، وشيماء يسري، وهالة ياسر، ومي زويد، ودنيا عوني، ومحمد صلاح، ومحمد أمين، موسيقى وألحان محمد حسني، أشعار درويش الأسيوطي، ديكور فادي فوكيه، أزياء مها عبدالرحمن، استعراضات محمد بحيري، تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير.

مسرحية ياسين وبهية

المسرح العائم

ويواصل العرض المسرحي "ياسين وبهية" ليالي عرضه، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، في الثامنة مساء.

"ياسين وبهية" إنتاج فرقة مسرح الشباب، بقيادة المخرج سامح بسيوني، وهي عن إحدى قصص التراث الشعبي "ياسين وبهية" والموال الشعبي.

ويُشارك في بطولة العمل كل من: حازم القاضي، وإيمان غنيم، ويوسف مراد، وآية أبو زيد، وليلى مراد، وكريم طارق، وبهاء سليمان، وآخرون، موسيقى وألحان محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، مخرج منفذ محمد عاشور، غناء فتحي ناصر، من تأليف نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير.

مسرحية طيب وأمير

مسرح ميامي

بعد تطويره وإعادة افتتاحه في أول أيام عيد الفطر المبارك الماضي، يواصل العرض المسرحي "طيب وأمير" ليالي عرضه، على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، في الثامنة مساء.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابع للبيت الفني للمسرح، وهو عن تراث رواد المسرح الراحلين نجيب الريحاني وبديع خيري برؤية فنية معاصرة

ويُشارك في بطولة العمل الفنانين: هشام إسماعيل، وعمرو رمزي، وتامر فرج، وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، ونهى لطفي، وشريف حسنى، وشيماء عبد القادر، ومحمود الهنيدي، ومحمود فتحي، ديكور حمدي عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر، واستعراضات أسامة مهنا، وموسيقى كريم عرفة، وتوزيع موسيقى أيمن التركي، وأشعار طارق علي، مخرج منفذ محمود عبدالعزيز، كتابة أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

مسرحية قبل الخروج

مسرح أوبرا ملك

ويشهد مسرح أوبرا ملك برمسيس، العرض المسرحي "قبل الخروج"، في الثامنة والنصف مساء.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشاب بقيادة المخرج سامح بسيوني، والذي يطرح الكثير من التساؤلات الفلسفية كعادة العروض التي يقدمها الزناتي ودائما ما تكون مشغولة بالقضايا الإنسانية العامة دون تحديد لزمان أو مكان محدد والجديد هذه المرة هو صراع مجموعة من الشخصيات رغبة منهم في الخروج فهل سيستطيعون الخروج جميعا أم سيظلون في مرحلة ما قبل الخروج هذا ما سيجيب عنه العرض.

ويُشارك في بطولة العمل كل من: شريهان قطب، ولمياء جعفر، وأحمد صبري، وغباشي محمد عبد الوهاب، وإبراهيم البيه، وتأليف موسيقي محمد قابيل، وديكور وملابس محمد هاشم، وإضاءة أبو بكر الشريف، وإخراج هاني السيد.

عرض فركش لما يكش

مسرح القاهرة للعرائس

وفي السابعة والنصف مساء، يقدم العرض المسرحي للأطفال "فركش لما يكش"، على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة.

المسرحية من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة د. أسامة محمد علي، التابعة للبيت الفني للمسرح، والتي تدور أحداثها حول قصة النمر "فركش" الذى يعاني حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة، وأصبح لا يتناول الطعام ولا يلعب مع زملائه بسبب غروره، إلى أن هجرة أصدقائه ومضوا في حياتهم، فتتوالى الأحداث، ويهدف العرض لنشر قيم التعاون ومحبة الناس.

العرض من موسيقى وألحان فاروق الشرنوبي، ديكور وعرائس وملابس آيات خليفة، نحت عرائس وماسكات محمد كشك، ومخرج منفذ لطفي السيد، تأليف وإخراج شوقي حجاب.

عرض جنة كوكي

المسرح القومي للأطفال

يشهد مسرح متروبول "عبدالمنعم مدبولي"، في السابعة والنصف مساء، العرض المسرحي للأطفال "جنة كوكي".

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي يتناول التمسك بالوطن الذي نعيش فيه ونعمل على تعميره، وبث روح الوطنية وحب الوطن بين الأطفال.

يُشارك في بطولة العرض كل من: "بثينة رشوان، وجلال عثمان، ومحمود حسن، وكمال زغلول، ومونى، وشيماء عبد الناصر، ونادية الشويخ، بمشاركة مجموعة من أطفال ورشة "مواهب مصر"، ديكور فادي فوكيه، وأزياء مروة عودة، وألحان جمال رشاد، واستعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية أيمن إبراهيم، تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحي.

عرض مغامرات جيمو

مسرح الشمس ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي الرابعة عصر، يقدم العرض المسرحي "مغامرات جيمو"، على خشبة مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة الفنان محمد متولي، التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه حول "جيمو" الذي يبحث عن التريند لتحقيق الشهرة، وخلال رحلة بحثه يخوض العديد من المغامرات، فتتوالى الأحداث.

ويُشارك في بطولة العمل الفنانين "كريم الحسينى، وإسراء حامد، ورندا جمال، وعصام مصطفى، وكريم محمد سعد"، ومن أبناء مسرح الشمس "شذا محسن، ومعتصم جودة"، ديكور غادة شلبي، وأشعار بلال إمام، وألحان أحمد الناصر، وإضاءة عز حلمي، وملابس سماح نبيل، وماكياج نادين، ومن تأليف صلاح متولي، وإخراج محمد عشري.

عرض الملك همام وعصابة الضباع

مسرح الليسيه

وفي مدينة الإسكندرية، يشهد مسرح الليسيه، العرض المسرحي "الملك همام وعصابة الضباع"، في الثامنة مساء.

العرض إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي تدور أحدثه في الغابة بين الحيوانات، حيث تواصلت عصابة الضباع التى كانت تطمع فى مقدرات الغابة وثرواتها مع الثعلب "هجرس" لعلمهم بطموحه وطمعه ومكره وطلبوا منه مساعدتهم فى الوقيعة بين الملك وأبنائه، وبالفعل بدأ الثعلب "هجرس" فى دس الوقيعة والفتنة بين الأخوين، ونشر الأكاذيب والشائعات واستغلت عصابة الضباع هذه الفرقة وهاجموا الغابة وحاولوا أن يستولوا عليها، لكن الأسد "همام" كان يعلم بخطورة الأمر واستطاع أن يهزم عصابة الضباع.

يُشارك فى بطولة العمل كل من: رضا إدريس في دور "الراوى"، وإيهاب يونس، ومهند مختار، وجهاد محمد، ويحيى عرفة، محمد سعيد، وباقة من نجوم المسرح، تصميم ديكور وملابس وليد السباعى، أغانى وأشعار كامل أبو الفتوح، موسيقى وألحان هشام زيتون، مخرج منفذ وتصميم إضاءة محمد المأموني، غناء الفنان إبراهيم الملاح، تصميم استعراضات محمد میزو، وتنفيذ ماسكات الرأس هبة توفيق، ومن تأليف وإخراج إيهاب مبروك.