رسميًا.. توتنهام يضم صفقته الثانية من صفوف ليستر سيتي

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ضم صفقته الثانية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك من صفوف ليستر سيتي.

وأصدر نادي توتنهام، بيانًا، كشف من خلاله التعاقد مع جيمس ماديسون في صفقة بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد السبيرز مع ماديسون، قادمًا من ليستر سيتي حتى عام 2028، وذلك بمقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وتعد صفقة انضمام جيمس ماديسون إلى توتنهام، هي الثانية للنادي اللندني في سوق الانتقالات الحالي، بعد التعاقد مع الإيطالي جوليلمو فيكاريو حارس مرمى إمبولي السابق.

وشارك ماديسون مع ليستر سيتي خلال منافسات الموسم المنصرم في 32 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك قبل هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (شامبيونشيب).

ونجح جيمس ماديسون في إحراز 10 أهداف وصنع 9 آخرين مع ليستر سيتي في الموسم الماضي 2022-2023، قبل أن يصبح لاعبًا جديدًا في صفوف توتنهام بداية الموسم المقبل كأحد تدعيمات خط الوسط بالدولي الإنجليزي.