رسميًا.. تغيير اسم بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تغيير اسم بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بعد استحداثها منذ نسختين فقط.

بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، هي مسابقة بدأت منذ ما يقرب من عامين، وذلك في نسختين، كان بطلاها روما الإيطالي ووست هام يونايتد الإنجليزي.

كما نجحت هذه البطولة في جذب اهتمام الجماهير حول العالم، وحصلت على شعبية كبيرة منذ بدايتها في عام 2022، حيث تتيح للأندية المشاركة بتصنيف أقل المشاركة في مسابقة قارية، وذلك بحسب ترتيبها في بطولات الدوريات المحلية في القارة العجوز.

وقال «يويفا» في بيان نشره اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي: «لقد تمت إعادة تسمية دوري المؤتمر الأوروبي إلى دوري المؤتمر، وذلك من أجل تفادي الالتباس لدى الجماهير مع بطولة الدوري الأوروبي».

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه، إلى أن الأبحاث التي أجريت بين المشجعين وكذلك الشركاء التجاريين أن إزالة اسم «الأوروبي» من اسم المسابقة، سيتمكن من مزيد من التطوير، كمنافسة قائمة بذاتها وقد تمت الموافقة على هذا التغيير المقترح من قبل اللجنة التنفيذية لـ«يويفا».

وبذلك، يستمر مسمى البطولة في نسختها المقبلة 2024، على أن يتغير اسمها إلى بطولة دوري المؤتمر في نسخة 2025.

وتقام مباريات بطولة دوري المؤتمر مثل نظيرتها في بطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس، لذلك كان هناك التباس من المتابعين حول تلك البطولتين لكن هذا لن يغير أن حقوق البث سيظل بيعها للمنصات التليفزيونية معًا حسب «يويفا».