بالصور.. الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا يحتفل بعيد الأضحى المبارك

اجتمع أعضاء الاتحاد العام ببريطانيا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك والذي بدأ بصلاة العيد في المركز الإسلامي بلندن.

وقال مرڤت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا، إن أعضاء الاتحاد يحرصون على التجمع مع أبناء الجالية المصرية فضلا عن أداء شعائر العيد ولكن أيضًا لدعم روابط التواصل الاجتماعي بينهم جميعا وإيمانا بالرسالة التي تم إقامة الفرع في بريطانيا من أجلها.

واضافت خليل، أن مما يستحق الذكر أن صلاة العيد تقام علي مدار الصباح منذ السابعه وحتي الثانيه عشر ظهرا بمعدل صلاة كل ساعه وذلك حسب الفتوي التي سمحت بذلك في الحالات القصوي، فالمصليين يتوافدون بكثره لاداء صلاة العيد بمعدل عدة الاف مما جعله من الصعب جدا احتواء هذا العدد في صلاه واحده.

واختتمت خليل رسالتها بتوجيه التهنئه من الجاليه المصريه ببريطانيا الي الرئيس عبد الفتاح السيسي والي مصر قيادة وشعبا وتمنياتهم بالتوفيق والسداد.

IMG-20230628-WA0032