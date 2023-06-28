ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 40 مليون جنيه في دمياط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة دمياط)، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة.

وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ40 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

