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الأربعاء 28 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

احتفالات العيد في القليوبية.. السماء تمطر بالونات (صور)

فرحة العيد بالقليوبية
فرحة العيد بالقليوبية
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شهدت العديد من الساحات بمحافظة القليوبية، والتى تشمل مدينه القناطر وقرية بهادة، والبرادعة، وشلقان وغيرها من القرى وضواحيها، استقبال المئات من المصلين لإحياء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك وسط أجواء مختلفة من الفرحة

وقد حضر الصلاة كبار السن من الرجال والنساء، والشباب، والأطفال بمختلف اعمارهم فارحين بهذا الجمع الكبير، وبنعمة الامن؛ حيث شهدت اغلب الساحات وجود قوات من الشرطة لتامين الساحات والحفاظ على الامن والأمان

حيث كانت قد اعلنت مديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، عن رفع حالة الاستنفار القصوى، لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، بخطة أمنية مُحكمة.

وقد تسابق المصليين صباح اليوم الاربعاء على التقاط الصور التذكارية، و المسابقة لالتقاط  البالونات، وتصويرها، ثم الهرولة سريعا لذبح الاضاحي، ورغم ارتفاع أسعار اللحوم، إلى أنه مازال يوجد المضحين، حيث أصبحت الاضحية تتشارك بين العديد من الأفراد لغلاء سعرها طالبين بذلك وجه “ الله” تعالى  

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الاضاحي عيد الأضحى