الأنبا بولا يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد

استقبل الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، المهنئين بعيد القيامة المجيد، من قيادات محافظة الإسماعيلية، وعلى رأسهم الوزير اللواء أ.ح شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وأيضًا قيادات الدولة، من رئيس جهاز المخابرات العامة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، االسيد محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب حماد موسي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، وممثلي الأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف بالإسماعيلية، بالإضافة إلى القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية بالمحافظة.

وفي كلمته، رحب الأنبا بولا بالحضور، مؤكدًا أهمية، وقيمة الوطن الكبير، بلدنا مصر، الذي يبدأ الاهتمام به من خلال الوطن الصغير، الذي هو الأسرة، وتلك الفرص، التي تعطى للمقابلة، وللتجمع هي ما تنشئ دائمًا بداية من روابط المحبة المطلوب منا أن نجتهد، لدعمها لأجل بناء وطننا الكبير