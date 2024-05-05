مدرب الزمالك يحذر اللاعبين من التهاون أمام سموحة الليلة

يلتقي في السابعة من مساء اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره سموحة في إطار مباريات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب استاد برج العرب بدلا من استاد الإسكندرية بقرار من لجنة الأندية التى أخطرت الزمالك رسمياً بنقل ملعب اللقاء لبرج العرب.

واستقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على الخطة والطريقة التى سيخوض بها موقعة الليلة بعدما شاهد آخر مباريات الفريق الإسكندري.

وحذر جوزيه جوميز لاعبي الفريق الأبيض من التهاون أو التراخي خلال موقعة الليلة في ظل أهمية نقاط اللقاء من أجل الحفاظ على المنافسة على الصدارة بعد خوض الأبيض لجميع مبارياته المؤجلة.

ونجح الفريق الأبيض في تحقيق الفوز على البنك الأهلي بهدف لزيزو من ركلة جزاء ضمن مباريات الأسبوع العشرين بالدورى الممتاز.

ويعتبر البرتغالي جوزيه جوميز موقعة الليلة في الدوري بروفة مهمة للزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

من جانب آخر طالب البرتغالي اللاعبين بالتركيز الشديد وعدم فقدان أى نقاط من أجل ضمان استمرار المنافسة على الصدارة وحجز بطاقة المشاركة في البطولة الأفريقية للموسم الجديد.

وعقد المدير الفنى للزمالك اجتماعا مع اللاعبين طالبهم خلاله بعدم الحديث عن لقاء نهائى الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي والمحدد موعدها يوم 21 مايو الجارى والتركيز فقط في موقعة الليلة أمام سموحة للحفاظ على النتائج الإيجابية للفريق في المسابقة المحلية خلال الفترة الأخيرة.

من جانب آخر؛ طالب البرتغالي جوزيه جوميز مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب سرعة التحرك وإنهاء أزمة وقف القيد الذى يعاني منه الفريق الأبيض نتيجة العقوبة الموقعة على الزمالك بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب والبرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك.

وطالب المدير الفنى لفريق الزمالك مجلس الإدارة التحرك الجاد وإنهاء هذه الأزمات حتى يحافظ الفريق على استقراره ويظل منافساً بقوة على الألقاب المحلية والأفريقية.

من جانب آخر قدم الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق تقريرا شاملا عن حالة مجموعة المصاببين والعائدين من الإصابة للمدير الفنى للوقوف على حالة كافة اللاعبين سواء مجموعة المصابين أو العائدين من الإصابة خلال المرحلة الماضية أمثال محمود عبدالراق "شيكابالا" كابتن وقائد الفريق ومحمد صبحي وإبراهيما نداي الذين خضعوا لبرنامج علاجي مكثف في الآونة الأخيرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

من جانبه أكد لويس فيسنتي مدرب الحراس أن محمد صبحي حارس المرمى استعاد كثيراً من مستواه واقترب من العودة للتشكيلة الأساسية ويحتاج فقط لتنفيذ برنامج تاهيلى قوي حتى يصل للمستويين الفني والبدني اللذين كان عليهما قبل تعرضه للإصابة.