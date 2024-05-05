إعلام عبري: الجيش لا يخوض حربا فعلية في غزة.. ونتنياهو يتجاهل الحقيقة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن قادة الأجهزة الأمنية بدولة الاحتلال الإسرائيلي توصلوا في اجتماع إلى أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود؛ في ضوء عدم دعم الولايات المتحدة عملية في رفح.

وأضافت الصحفية: "الاجتماع عقد قبل 11 يوما ووصف بالحاسم، وشكل نقطة تحول في الموقف الإسرائيلي من صفقة التبادل، حيث شارك فيه وزير الدفاع، ورؤساء هيئة الأركان، والشاباك، والموساد ومسؤول ملف المفاوضات".

وأكدت الصحيفة أن القادة أجمعوا على أولوية استعادة المحتجزين مقابل عودة الفلسطينيين لشمال القطاع دون شروط، والانسحاب من نتساريم.

"المسؤولون رأوا أن الجيش لا يخوض حربا فعلية في غزة، ونتنياهو وبن غفير يتجاهلان هذه الحقيقة"، وفق الصحيفة.

وأفادت أن قادة الأجهزة أجمعوا على أن "إسرائيل" فقدت ميزتين أساسيتين هما الدعم الأميركي ووحدة الشارع.

المسؤولون خلصوا للنتائج تزامنا مع عدم إمكانية التوصل لاتفاق بشأن جبهة الشمال دون تهدئة بغزة، وفق "يديعوت أحرونوت".

