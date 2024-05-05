%95 من منازل غزة دمرت ما بين هدم كلي وجزئي

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، إن العدوان الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان وهو يتخذ من استهداف منازل الفلسطينيين وسيلة لتدمير الشعب، وبحسب الإحصائيات ما يزيد عن 95% من منازل قطاع غزة دمرت ما بين هدم كلي وجزئي.

وأضاف، أن هذا التدمير كثفته قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري وعدوانها هلى جميع مناطق غزة، لافتًا أنها باتت تتكثف بشكر أكبر عن السابق بحق مدينة رفح التي تشهد تكثيفا للعدوان الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وحتي اليوم سواء من الطائرات الحربية التي تقوم بدك هذه المنازل أو من خلال المدفعية الإسرائيلية التي تتساقط قذائفها بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلاله الضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على التنازل ولكن هذا يقابل ايضا بإصرار فلسطيني على الصمود والبقاء في أراضيهم، منوهًا أن هناك عودة للنازحين الفلسطينيين من المناطق التي انسحب منها الاحتلال واقام فيها خيام فوق ركام منازلهم المدمرة مما يدل ذلك على إرسال رساله إصرار على البقاء والصمود في المناطق المدمرة مهما ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وجرائم إبادة في حقهم.