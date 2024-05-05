ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

زار الأب الربان فيلبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، ورئيس المجلس الملي الياس شهرستان والشماس جميل ملوح وكيل الكنيسة برفقة وفد من خدام الكنيسة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في مقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.



ثم توجهوا لزيارة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة في الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، القاهرة لتقديم المعايدة بهذه المناسبة.