الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل بطريرك الروم الكاثوليك للتهنئة بعيد القيامة

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الأحد، البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، في المقر البطريركي، بكوبري القبة، لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.

شارك في الاستقبال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، والشماس الإكليريكي أشرف حمدي.

رافق بطريرك الروم الكاثوليك خلال الزيارة الأب القاضي أندره فرح، راعي كنيسة القديس يوحنا ذهبي الفم، بوسط بيروت، والسيد أنطوان شار، القيم البطريركي العام.

تضمن اللقاء تبادل كلمات التهنئة، بمناسبة قيامة ربنا يسوع المسيح من بين الأموات، كما اطمئن على الأحوال الكنيسة الجامعة بصفة عامة، والكنيستين القبطية، والروم الملكيين الكاثوليك بصفة خاصة.

كذلك، تناول الطرفان التحديات، والصعوبات التي تواجه كنيستنا في الوقت الحاضر، متمنين لبعضهما البعض رسالة مثمرة. واختتمت الزيارة بالتقاط الصورة التذكارية.