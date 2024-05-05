الجمباز الفني يعتلي الصدارة الأفريقية.. والعربي يتأهل للأولمبياد

حقق عمر العربي لاعب منتخب مصر للجمباز ألفني المركز الأول والميدالية الذهبية، فى منافسات الفردي ببطولة أفريقيا بالمغرب وحسم تذكرة التأهل الي اولمبياد باريس 2024،

فى حين فاز محمد منتصر عفيفي بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

وحقق لاعب منتخب مصر يحيي زكريا المركز الاول والميدالية الذهبية فردي عام ناشئين، واللاعب احمد حسن المركز الثاني والميدالية الفضية فردي عام ناشئين.

وسيطر منتخب مصر للجمباز الفني كبار وناشئين علي منصات التتويج فى البطولة الأفريقية التي اختتمت منافستها فى مدينة مراكش المغربية .

وحصد المنتخب الوطني رجال المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى منافسات الفريق.

وفي منافسات السيدات، حصد المنتخب الوطني 3 ميداليات جاءت بواقع ذهبية للاعبة جنى محمود في الفردي العام ومعها تذكرة التأهل الي أولمبياد باريس، 2014 وفضية من نصيب جودي ياسر، بالإضافة للمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفريق.

بهذه النتيجة تحجز مصر مقعدين لفردي الجمباز الفني خلال البطولة بعد حجز منتخب الجمباز الإيقاعي 6 فى اولمبياد باريس 2024 خلال منافسات البطولة الافريقية للجمباز الايقاعي التي اقيمت في روندا مؤخراً ليصبح عدد مقاعد الجمباز المصري المشارك فى الاولمبياد 8 مقعد حتي الآن.

وشاركت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للكبار والناشئين في منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايوالجاري في مدينة مراكش.

وضمت بعثة المنتخب الوطني للجمباز

الرجال

علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - مصطفى وليد، ومعهم جمال مطر مدير فني ويعاونه كل من أحمد عبد الحليم وشريف جودت.

آنسات

جنى محمود - جودي عبدالله - ساندرا الصادق - سيرين أبو الهدى - شمس علي، ومعهم زكريا غالب مدير فني ويعاونه رضوى الجوهري.

بينما يضم منتخب الناشئين والناشئات المشارك فى منافسات البطولة الأفريقية كل من:

الناشئين

يحيى زكريا - مازن بركة - أحمد شريف - مازن حازم - زياد محمد، ومعهم محمد عبد الرؤوف ومصطفى عمر مدربين.

الناشئات

دانا أحمد - جنى مازن - مايان البنا - يمنى حسين - جودي ياسر، ومعهم عمر حسن ورضوى الجوهري مدربين.