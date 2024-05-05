البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّه في فبراير 2015 استشهد مصريون على خلفيتهم الوطنية والدينية في ليبيا، وجرى عرض فيديو بتنفيذ عملية الاغتيالات وكان منظرا مؤلما للغاية يعبر عن العنف والإرهاب.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد : "في اليوم التالي، عزانا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال عبارة جميلة وهي مرضتش آجي أعزي من غير ما آخد ثأر ولادنا، ولم نكن نعلم التفاصيل، لكن فيلم السرب كشفها".

وتابع: "فيلم السرب يسجل صفحة مهمة جدا في تاريخ مصر، وأشكر قواتنا المسلحة المصرية على تقديم الفيلم بهذه الصورة وأن يسجل بطولة شباب مصري وبطولة قوات مصرية في الوقت ذاته وستحكي الأجيال بها فيما بعد".

