ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنّه في فبراير 2015 استشهد مصريون على خلفيتهم الوطنية والدينية في ليبيا، وجرى عرض فيديو بتنفيذ عملية الاغتيالات وكان منظرا مؤلما للغاية يعبر عن العنف والإرهاب.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد : "في اليوم التالي، عزانا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال عبارة جميلة وهي مرضتش آجي أعزي من غير ما آخد ثأر ولادنا، ولم نكن نعلم التفاصيل، لكن فيلم السرب كشفها".

وتابع: "فيلم السرب يسجل صفحة مهمة جدا في تاريخ مصر، وأشكر قواتنا المسلحة المصرية على تقديم الفيلم بهذه الصورة وأن يسجل بطولة شباب مصري وبطولة قوات مصرية في الوقت ذاته وستحكي الأجيال بها فيما بعد". 
 

البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلم السرب