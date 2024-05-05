ads
الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 الأموال