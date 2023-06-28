محافظ بورسعيد يقدم التهنئة لضباط وجنود الشرطة بمناسبة عيد الأضحى

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى رجال الشرطة من ضباط وأفراد وجنود، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اللواء مازن صبري، وعدد من القيادات الأمنية.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأكد أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الأضحى بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدى المواطن، وأن الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.

IMG-20230628-WA0096

IMG-20230628-WA0095

IMG-20230628-WA0094

IMG-20230628-WA0093

IMG-20230628-WA0091

IMG-20230628-WA0089

IMG-20230628-WA0090

IMG-20230628-WA0092