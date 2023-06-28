ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يقدم التهنئة لضباط وجنود الشرطة بمناسبة عيد الأضحى

محافظ بورسعيد يقدم
محافظ بورسعيد يقدم التهنئة لضباط وجنود الشرطة بمناسبة العيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى رجال الشرطة من ضباط وأفراد وجنود، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارته التي قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان في استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اللواء مازن صبري، وعدد من القيادات الأمنية.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأكد أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الأضحى بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدى المواطن، وأن الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.

IMG-20230628-WA0096
IMG-20230628-WA0096
IMG-20230628-WA0095
IMG-20230628-WA0095
IMG-20230628-WA0094
IMG-20230628-WA0094
IMG-20230628-WA0093
IMG-20230628-WA0093
IMG-20230628-WA0091
IMG-20230628-WA0091
IMG-20230628-WA0089
IMG-20230628-WA0089
IMG-20230628-WA0090
IMG-20230628-WA0090
IMG-20230628-WA0092
IMG-20230628-WA0092
IMG-20230628-WA0088
IMG-20230628-WA0088
عيد الأضحى بورسعيد محافظة بورسعيد الشرطة محافظ بورسعيد