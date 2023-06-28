محافظ السويس يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر ببورتوفيق

أدى عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس و اللواء عبد الرحمن هريدى مدير أمن السويس و الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأربعاء، بمسجد بدر بضاحية بورتوفيق.

كما حضر صلاة عيد الاضحى المبارك ، خالد سعداوى ، السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد و رؤساء الاحياء و الدكتور إسماعيل الحفناوى رئيس الرعاية الصحية بالسويس و حاتم جاد الرب مدير القوى العاملة و ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم و عدد من مديري المديريات الخدمية ووالنائب احمد خشانة و حافظ شوشة والدكتور سيد عبده اعضاء مجلس النواب والشيوخ .

وأدى صلاة عيد الأضحى المبارك الشيخ ماجد راضى، وكيل وزارة الاوقاف فى السويس ، والذى القى خطبة صلاة العيد بعنوان "عيدِ الأضحى والابنُ البارُّ إسماعيلُ (عليه السلامُ)

وأشار فى خطبته ، أن عيد الأضحَى عيدُ التضحيةِ والبذلِ والعطاءِ والبرِّ، فهذا خليلُ الرحمنِ إبراهيمُ (عليه السلام) بعد أنْ بلغَ مِن الكبرِ عتيًّا رزقَهُ اللهُ تعالى ولدًا، ثم رأى إبراهيمُ (عليه السلام) في منامهِ أنّه يذبحُ ولدَهُ إسماعيلَ (عليه السلام) بعد ما بلغَ سنَّ الصبا، وفرحَ بهِ قلبُه، وقرتْ به عينُه .

وحرص المحافظ عقب الصلاة على تهنئة المصلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

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