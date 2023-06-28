أسعار العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 28 يونيو 2023. أول ايام عيد الاضحي المبارك، في السوق المصرفي المصري.

استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم الأربعاء 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو “ العملة الأوروبية الموحدة ” مقابل الجنيه المصري نحو

33.62 جنيه للشراء، مقابل 33.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري حوالي 39.20 جنيه للشراء، مقبل 39.37 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل بداية اليوم حوالي 34.52 جنيه للشراء، مقابل 34.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى مقابل الجنيه المصري بطاية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 21.54 جنيه للشراء، مقابل 21.63 جنيه للبيع.

و استقر متوسط سعر دولار كندي بداية اليوم نحو 23.41 جنيه للشراء، مقابل 23.51 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار الأسترالي امام الجنيه المصري نحو 20.57 جنيه للشراء، مقابل 20.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري بداية تداولات اليوم في سوق الصرف المصرية نحو 4.26 جنيه للشراء، مقابل 4.27 جنيه للبيع.

و بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري واكثرها انتشارا واقبالا ( الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الاماراتي) فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم نحو 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدينار الكويتي بداية اليوم الأربعاء نحو 100.31 جنيه للشراء، 100.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 8.39 جنيه للشراء، مقابل 8.42 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر دينار البحرين بداية اليوم نحو 81.77 جنيه للشراء، مقابل 82.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العماني نحو 80.08 جنيه للشراء، مقابل 82.12 جنيه للبيع.

و وصل سعر الريال القطري نحو 8.46 جنيه للشراء، مقابل 8.50 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء، مقابل 43.67 جنيه للبيع.