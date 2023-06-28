فيديو.. طرح ديو “يحيا السهيرة” لجو أشقر ومحمد أسامة

طرح المطرب اللبناني جو أشقر والفنان محمد أسامة ديو جديد بعنوان “يحيا السهيرة” بطريقة الفيديو كليب تزامنا مع عيد الأضحى المبارك على منصات الأغاني المختلفة بجانب طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

“يحيا السهيرة” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، ومن إنتاج شركة "pmg"، وتم الانتهاء من تصويرها مطلع الشهر الجاري.

ويحضر محمد أسامة لأغنية جديدة ستكون ديو أيضًا مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر ضمن أحد الأفلام في صيف 2023.

وانتهى أسامة مؤخرا من تسجيل أغنية تحمل اسم سوبر هيرو محمد ويتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي وهي من كلمات مودي نبيل وتوزيع أمين نبيل.



