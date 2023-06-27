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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أنس جابر تستهل مشوارها في إيستبورن المفتوحة للتنس باكتساح «باوليني»

أنس جابر
أنس جابر
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استهلت التونسية أنس جابر مشوارها في بطولة إيستبورن المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، باكتساح الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين دون رد.

وضربت أنس جابر بعد فوزها على جاسمين باوليني، موعدًا إيطاليًا جديدًا في الدور الثاني من بطولة إيستبورن المفتوحة للتنس مع كاميلا جيورجي.

وفازت وزيرة السعادة التونسية على باوليني المصنفة رقم 42 عالميًا بمجموعتين للا شئ بنتيجة 6ـ3 و6ـ2 في مباراة استمرت 66 دقيقة فقط.

وستلتقي أنس جابر في الدور الثاني مع الإيطالية كاميلا جيورجي، التي تأهلت لنفس الدور بفوزها على البريطانية هيذر واتسون 6-3 و6-4.

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