محمد عز يهنئ جمهوره بمناسبة العيد على طريقته الخاصة..فيديو

نشر الفنان محمد عز على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو له يدندن إبتهالات العيد لتهنئة جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك.

https://www.instagram.com/reel/Ct_uU3SgaLY/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق على الفيديو "كل سنه وكل الناس طيبين، وصيام مقبول إن شاء الله وربنا يحققلكوا كل اللى تتمنوه، والسنه الجايه تبقوا على جبل عرفات إن شاء الله" .

من جانبه شارك الفنان محمد عز فى السباق الرمضانى بمسلسل"المداح 3" بطولة حماده هلال، لوسى، هبه مجدى، محمد عز، خالد سرحان، محمد رياض، دنيا عبدالعزيز، والاخراج احمد سمير فرج.

يذكر أن الفنان محمد عز قد مر بمرحلة صعبة بعد وفاة والدته منذ أشهر قليلة، والتى رحلت عن عالمنا نهاية شهر مارس الماضى.



