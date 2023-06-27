ضبط المتهم بالقيام بحركات استعراضية بدراجة نارية في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى الطريق الدائرى برعونة والقيام بعمل حركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لزيادة عدد المتابعين له عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.