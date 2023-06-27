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الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالقيام بحركات استعراضية بدراجة نارية في القاهرة

المتهم
المتهم
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رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، متضمناً قيام قائد دراجة نارية بالسير أعلى الطريق الدائرى برعونة والقيام بعمل حركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لزيادة عدد المتابعين له عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

انستجرام دراجة بحركات إستعرضية