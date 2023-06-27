جرح ذبحي بالرقبة.. النيابة تناظر جثة الطفل سائق التوك توك بأبو النمرس

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مقتل طفل بالصف الأول الإعدادي علي يد زوج عمته ونجله من أجل سرقة درجاته النارية " التوك توك " الذي يعمل علية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

وقد أمرت النيابة بتشريح جثة المجني علي وإعداد تقرير بالإصابات التي أدت لوفاته، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من ذلك.

وقد تبين من خلال مناظرة النيابة لجثة المجني علية، أنه يبلغ من العمر ١٢ عام يرتدي كام ملابسه، وهناك اثر لكدمات وسحجات في مناطق متفرقة من الجسم، وكذلك جرح ذبحي بمنطقة الرقبة، وتم نقله المشرحة.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصاب بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف و ف" في الصف الأول الإعدادي أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة، وتم التحفظ علي الجثة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.



وباستدعاء أهلية المجني عليه تعرفوا على جثته وأفادوا بأن نجلهم يعمل على دراجة نارية توك توك لمساعدة أسرته وتبين اختفاء التوك توك، وبعمل التحريات تبين أن زوج عمه المجني علية ونجله وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاموا باستدراج المجني عليه لسرقة الدراجة النارية ولدى مقاومته قاموا بقتله والتخلص من جثته بالمكان محل العثور على جثته، وتمكنت قوة أمنية من القبض علي المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.