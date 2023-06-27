أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المرافق والإدارات التابعة للمدينة؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ومديرية الأوقاف، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه عبد المجيد لجهاز النظافة ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لرفع معدلات النظافة وكفاءة المناطق التي سيقام فيها صلاة العيد، لتكون المدينة في أبهى صورها في عيد الأضحى المبارك، خاصة ونتوقع استقبال ووصول زائري ومحبي المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك على الكورنيش والمتنزهات والحدائق والشواطئ.

وشدد رئيس المدينة بسرعة نقل القمامة والمخلفات أول بأول من الأحياء والعزب لمصنع التدوير والمدفن العمومي بطريق سيوة على فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، مناشدا الأهالي بالحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة خلال فترة العيد.

كما وجه رئيس مدينة مرسى مطروح لإدارة تحسين البيئة بمتابعة الحالة العامة للشوارع وسرعة رفع الاشغالات المخالفة من خلال الحملات المكبرة على الشوارع الرئيسية والميادين العامة تحت إشراف نواب رئيس المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق.

وتابع رئيس المدينة أعمال إدارة الشواطئ بمدينة مرسى مطروح في رفع كفاءة الشواطئ من خلال التنسيق والتواصل مع مدير الشواطئ لظهورها بالشكل السياحي اللائق بها، حيث من المتوقع أن تستقبل المدينة عشرات الآلاف من المصطافين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وفي نفس السياق يواصل قسم التطهير والتعقيم رش المبيدات الحشرية بسيارة الضباب في الفترة المسائية ورش صناديق القمامة بالأحياء والعزب ضمن أعمال التطهير اليومية لمجلس المدينة بشكل دوري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة، واستعداد الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

مطروح تتجمل بشواطئها وترفع درجة الاستعداد لاستقبال المصطافين في إجازة العيد

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