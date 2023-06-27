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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة شمال الشرقية اليوم الثلاثاء التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة نارية قيادته بطريق سامى سعد الصالحية الجديدة نطاق  مدينة  الصالحية وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة الصالحية الجديدة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بطريق " سامى سعد - الصالحية الجديدة"

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية مما أسفر عن مصرع " محمد س س" 17 عاما مقيم  الصالحية القديمة حيث لقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة تحت تصرف النيابة العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.

التصريح بدفن التصريح بدفن جثة شاب التصريح بدفن جثة الصالحية الجديدة اليوم الثلاثاء