احتفال شبكة البرنامج العام بعيد الأضحي المبارك

تحتفل شبكة البرنامج العام بعيد الأضحي المبارك عقب صلاة العيد من خلال عدة فقرات وفترات مفتوحة على مدار أيام العيد علي النحو التالي:

فترة بعنوان “صباح الخير ياعيدنا” الكبير من الساعة 8 -10 طوال أيام العيد الأربعة وتحتوي علي حوارات عديدة مع:

- رئيس هيئة الأرصاد الجوية + أجمل أغنيات العيد

- مداخلة حول النقل خلال أيام العيد والجهود المذولة من جهة المسئولين للتيسير علي المواطنين

- حوارات مع خبراء التغذية وافضل الطرق لتناول اللحوم بلا مشاكل صحية

- جولة في المحافظات مع مراسلينا وايضاح سبل الخلص من مخالفات الاضاحي دون تلويث الشوارع .

- التواصل مع غرفة وزارة الصحة والجهود المذولة .

- حوارات مع القائمين علي توفير سبل الترفية للجماهير في المتنزهات وستكون بالاستوديو ارقام خبراء تغذية

فترة الضحي بعنوان “اهلا بالعيد” فترة اهلا بالعيد طوال أيام العيد من 10 – 14.30 تستضيف الفترة مطربا أو مطربة

وفي فترة المساء “مساء الخير يا عيدنا السعيد”

وتستضيف الفترة احد نجوم المجتمع في المجال الفني او الثقافي او الرياضي

برنامج دعاء الكروان

قطرات الندي

زهور من بستان الحكمة

حتي ياتيك اليقين

برنامج حديث الصباح

وقفة عرفات الشيخ عبد العزيز عيسي من كبار علماء الازهر الراحلين بعنوان خطبة عرفة

اول أيام العيد الشيخ / عبد الحليم محمود شيخ الازهر الأسبق بعنوان عيد الاضحي المبارك

ثاني أيام العيد أ. د عبد المنعم يونس بعنوان علامات الحج المبرور

ثالث أيام العيد أ. د أحمد عمر هاشم جامعه الازهر بعنوان ماذا بعد الحج

رابع أيام العيد الشيخ منصور الرفاعي عبيد وزارة الأوقاف سلوك الحجاج بعد عودتهم

برنامج رأي الدين

وقفة عرفات فضل يوم عرفه د. نجيب عوضين

أول أيام العيد معاني العيد د. محمد البطح أستاذ بالازهر

ثاني أيام العيد أيام التشريق وفضلها د. علي فخر امين الفتوي

ثالث أيام العيد حكم الاضحية والعقيقة د. عبد الفتاح عاشور أ. الازهر

رابع أيام العيد ماذ يعد العيد د. عبد الفتاح عاشور أ. بالازهر

برنامج من دعاء الصالحين

​وقفه عرفات دعاء يوم عرفة لرسول الله د. عبد العظيم عامر

​اول أيام العيد دعاء للدكتور سامي عوض

ثاني أيام العيد دعاء الشيخ سامح عثمان

ثالث أيام العيد دعاء للدكتور محمد داوود

رايع أيام العيد دعاء احمد علي ربيع

برنامج لؤلؤة من السنة

​وقفه عرفات تحت عنوان يوم عرفة

​اول أيام العيد تحت عنوان يوم النحر

​ثاني أيام العيد تحت عنوان أيام التشريق

​ثالث أيام العيد تحت عنوان دروس مستفادة من خطبة الوداع

​رابع أيام العيد تحت عنوان حرمه الدماء في الأموال في الإسلام

نوار الحبيب حلقات حول يوم عرفه والاحتفال بالاعياد وعلامات قبول الحج

برنامج خاص لبيك الله لبيك اعداد وإخراج احمد أبو طالب بطولة سعد الغزاوي – سميرة عبد العزيز – رؤوف مصطفي – احسان القلعاوي

برنامج كوميدي مين ولا مني ( خروف العيد )

اخراج مجدي سليمان – تاليف احمد عبد الفضيل بطولة عبد الله فرغلي –محمد محمود -عائيشة الكيلاني – يوسف عيد

برنامج خاص عن اكرم الذكريات سهرة عن فلسفة الحج

تاليف عبد الفتاح مصطفي – اخراج محمد المساح – بطولة سميحة أيوب- سعد الغزاوي – محمد إسماعيل – إبراهيم الشامي – فاطمة مظهر – محي الدين عبد المحسن – احمد مرعي

برنامج خروفيات اخراج رضا سليمان تاليف ياسر قطامش تقديم محمد فؤاد يسرية الحكيم – صلاح عفيفي