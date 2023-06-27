احتفال شبكة القرآن الكريم بعيد الأضحى

تحتفل اذاعة القرآن الكريم بعيد الاضحي المبارك من خلال عدة محاور علي النحو التالي:

الإذاعات الخارجية

- إذاعة احتفال الشبكة بموسم الحج من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام ويتضمن الاحتفال قران كريم – ابتهال – وكلمة لكبار العلماء من الازهر الشريف

- فترة مفتوحة علي الهواء مباشرة ولمدة ساعة بعنوان "الإسلام والحياة " تحت عنوان فضل يوم عرفة – والحج اشهر معلومات .

- إذاعة نفرة الحجيج من عرفة الي المزدلفة وذلك عبر الأقمار الصناعية

- إذاعة صلاة الظهر والعصر من مسجد نمرة بمكة المكرمة عبر الأقمار الصناعية

- إذاعة سهرة للشيخ محمد متولي الشعراوي وهي عن فضل يوم عرفة

البرامج

- الاسرة والمجتمع

- كتابات إسلامية

- فقرات ربط

- من كنوز المعرفة

- تطويع باقي البرامج

- إذاعة أحاديث دينية لكبار العلماء والمتحدثين