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الثلاثاء 27 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

احتفال شبكة القرآن الكريم بعيد الأضحى

اذاعة القرآن الكريم
اذاعة القرآن الكريم
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تحتفل اذاعة القرآن الكريم بعيد الاضحي المبارك من خلال عدة محاور علي النحو التالي:

الإذاعات الخارجية

- إذاعة احتفال الشبكة بموسم الحج من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام ويتضمن الاحتفال قران كريم – ابتهال – وكلمة لكبار العلماء من الازهر الشريف

- فترة مفتوحة علي الهواء مباشرة ولمدة ساعة بعنوان "الإسلام والحياة " تحت عنوان فضل يوم عرفة – والحج اشهر معلومات .

- إذاعة نفرة الحجيج من عرفة الي المزدلفة وذلك عبر الأقمار الصناعية

- إذاعة صلاة الظهر والعصر من مسجد نمرة بمكة المكرمة عبر الأقمار الصناعية

- إذاعة سهرة للشيخ محمد متولي الشعراوي وهي عن فضل يوم عرفة

البرامج

- الاسرة والمجتمع

- كتابات إسلامية

- فقرات ربط

- من كنوز المعرفة

- تطويع باقي البرامج

- إذاعة أحاديث دينية لكبار العلماء والمتحدثين

اذاعة القران الكريم يوم عرفة الأزهر الشريف عيد الاضحى المبارك