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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إرسال مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطلين في الشروق وبدر إلى المعمل الكيميائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت نيابة الشروق وبدر، إرسال كمية من المواد المخدرة ضبطت بحوزة عاطلين بمنطقتي الشروق وبدر إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالى.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى.

ووبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية الشروق وبدر النيابة العامة المعمل الكيميائي هواتف محمولة مديرية أمن القاهرة