النائب حازم الجندى: مبادرة 100 يوم صحة خطوة مهمة لرفع المعاناة عن المواطنين



أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن مبادرة 100 يوم صحة، التي تم إطلاقها أمس، خطوة إيجابية تأتي استكمالًا لجهود الدولة لدعم الرعاية الصحية ورفع المعاناة عن أكبر قدر ممكن من المواطنين، والتى تأتي كإضافة قوية لسلسلة من المبادرات الصحية التى أحدثت فارقا في حياة المصريين مثل مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار، والقضاء على فيروس سي.



وقال "الجندي"، إن مبادرة 100 يوم صحة انطلقت في جميع محافظات الجمهورية، وتستمر حتى أكتوبر القادم، لافتا إلى أن المبادرة تقدم 70 % من الخدمات الطبية والصحية التي يحتاجها المريض، لكنها لا تحتوي على الخدمات الدقيقة والتى سيتم تحويلها إلى الوحدات الصحية والمستشفيات، مشيرا إلى أنه تم إعادة تدريب فرق المبادرات الرئاسية بوحدات الدمج بعدد 235 وحدة، على مستوى 16 إدارة صحيه لتقديم كافة الخدمات الطبية طوال فترة المبادرة الرئاسية.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المبادرة ستساهم في تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات صحية وصحة إنجابية وتوعية وصحة وتنظيم الأسرة من خلال قطاع السكان في كل المحافظات، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف بالأساس تعظيم كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة بداية من رعاية المولود والأم مرورا بكل المبادرات، حيث تقدم خدماتها عبر القوافل المتنقلة، التى تجوب جميع المحافظات.

ولفت النائب حازم الجندى إلى أن المبادرة ستساهم في رفع التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية والحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر لمبادرات دعم صحة المرأة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطائية بمحافظات المرحلة الأولى وكذلك خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.