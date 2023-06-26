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الإثنين 26 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 4 طلاب في حادث تصادم سيارة ملاكي على طريق مصر السويس الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقى طالب مصرعه وأصيب 3 آخرين، انقلبت بهم سيارة ملاكى أعلى طريق مصر السويس الصحراوي مما تسبب فى انقسام السيارة لنصفين.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة  يفيد بوجود مصادمه ووجود  متوفي ومصابين  بمنزل كوبري جاردينيا اتجاه كوبري الجيش بطريق مصر السويس، وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف والقيادات الأمنية الى مكان الواقعة، وتبين انقلاب سيارة وانشطارها لنصفين.

أسفر الحادث عن وفاة طالب وإصابة 3 آخرين ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود شهود للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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