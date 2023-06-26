سهير شلبي لـ"البوابة نيوز": الأمن والأمان هما أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو

قالت الإعلامية الكبيرة سهير شلبي، إن مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الإنجازات والتطورات التي أدت إلي التقدم في شتي المجالات.

وأضافت “شلبي” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه بعد مرور عشر سنوات علي ذكرى ثورة 30 يونيو، فقد شُيد البناء والتطور والتنمية في شتي المجالات مثل التعليم، الصحة، الطرق والمدن وأيضًا شهدت العشوائيات تطور كبير بالإضافة إلى التوسع في الرقعة السكانية.

وأكدت أن الظروف الصعبة التي نمر بها الآن هي نتيجة الحروب وأزمة كورونا، فمعظم دول العالم شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من الحروب وعدم الأستقرار والجميع يلجأون لمصر لانها بلد الأمن والأمان الذي توفر في عهد الرئيس السيسي.

واختتمت حديثها قائلة: “أتمني المزيد من التقدم في مجالي التعليم والإعلام، أريد أن يكون هناك رسالة إعلامية قوية وأفضل بكثير عن ما يقدم الآن وزيادة الدخل، مع أن المواطن يعمل أكثر من ذلك ويعطي قصاري جهدة وطاقته في العمل خاصة أن هناك محاولات إيجابية من الدولة بالمساعدة والمساهمة”.