مساعد وزير التنمية المحلية: الحكومة تخطو بثبات نحو تطبيق اللامركزية

قال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو تطبيق اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية، مشيراً الى أن وزارة التنمية المحلية تعمل علي تعزيز دور الإدارة المحلية في قيادة عملية التنمية وتقديم الخدمات ذات الجودة وكذا تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية و التي تخدم الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي والذي يتم تنفيذه فى 4 محافظات بصعيد مصر، وهى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسيدة سنا هايوتيلنين، مدير مشروعات لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأميرة الصيرفى مدير المكتب الدائم لإتحاد البلديات الهولندية بمصر.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن عدد من الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية من خلال عدد من البرامج والمشروعات التنموية المتكاملة وبالتعاون مع جميع شركاء التنمية أسهمت بشكل كبير في تغيير نظم وفكر الإدارة المحلية بصعيد مصر ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة وإشراك المواطنين والمجتمعات المحلية التي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي وضعت الأساس لعدد من الأنشطة التي يعمل عليها مشروع استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة في مجال إشراك المواطنين وتحسين نظم إدارة الشكاوي، مضيفاً: أن جميع هذه الإصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية تهدف بالأساس إلي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوي رضاهم.

وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات التنفيذ في أنشطة مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي و آليات التعاون المشترك بين كل من الجانب المصرى ممثلاً في مستوييه المركزي والمحلى ( وزارات التنمية المحلية والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظات والشركات التابعة ) في مكونات المشروع وأهمها: إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة، وتحسين نظم إدارة الشكاوي لخدمات المياه والصرف الصحي، دعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة. ولقد أثمر الاجتماع عن التوافق حول آليات استدامة الأنشطة المنفذة بالمشروع لتعظيم آثرها التنموي والاستفادة منها في تعميمها على عدة مستويات منها مراكز ومدن المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى محافظات الصعيد بصفة خاصة وباقي محافظات الجمهورية بصفة؛ فضلاً عن بحث سبل ترسيخ الممارسات التي أرساها وطورها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاسيما الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وعلي رأسها حوكمة الإدارة المحلية وتحسين وحوكمة منظومة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، والتكامل مع جهود الحكومة المصرية في تحسين الخدمات المقدمة وتوحيد نظم وآليات الشكاوي المحلية وذلك بالتكامل مع مبادرة وزارة التنمية المحلية " صوتك مسموع" .

ومن الجدير بالذكر ان مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه في صعيد مصر، هو مشروع ممول من الحكومة الهولندية مصر وتنفذه اتحاد البلديات الهولندية، ويهدف المشروع بشكل عام إلي تحسين استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة المصرية، خاصة في إطار جهود الحكومة المصرية بعد ضخ استثمارات من خلال حياه كريمة وبرنامج تنمية الصعيد في مشروعات بنية تحتية على المستوى المحلي، والتي من شأنها تحسين الخدمات المحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. كما يتم تنفيذه في أربع محافظات في صعيد مصر: قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.