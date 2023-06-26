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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهمين بالاتجار في المخدرات بالبساتين

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت نيابة البساتين الجزيية، بحبس متهمين بحوزتهم كيلو و300 جرام حشيش، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى، والتحرى حول نشاطهم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بدائرة القسم والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

إتجار في المخدرات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة المواد المخدرة المعمل الكيميائي ت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كمية من مخدر الحشيش قسم شرطة البساتين