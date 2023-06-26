حبس متهمين بالاتجار في المخدرات بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزيية، بحبس متهمين بحوزتهم كيلو و300 جرام حشيش، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى، والتحرى حول نشاطهم.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,300 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بدائرة القسم والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .