بـ150 مليار جنيه.. اللواء هشام آمنة: الحكومة تسعى لتعزيز الاستدامة في "حياة كريمة"

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يبلغ حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بها حوالي 50% من إجمالي مشروعات المرحلة الأولي للمبادرة بتكلفة تتخطي أكثر من ١٥٠ مليار جنيه، ومن خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم ضخ استثمارات في قطاعات البنية الأساسية منها 2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في هذا القطاع، والاستفادة من كل نقطة مياه لديها وتعمل على حوكمة إدارة المياه، و استدامة المشروعات المنفذة في ظل تحديات ندرة المياه.

وجاء ذلك اليوم الاثنين خلال اجتماع لجنة تسيير مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه الشرب والصرف الصحي والذي يتم تنفيذه فى 4 محافظات بصعيد مصر، وهى قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط، بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والسفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير هولندا في مصر والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسيدة سنا هايوتيلنين، مدير مشروعات لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأميرة الصيرفى مدير المكتب الدائم لإتحاد البلديات الهولندية بمصر.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذت العديد من المشروعات القومية في مجالات تحسين نوعية المياه وحصول المواطنين علي المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها وغيرها من المشروعات التي نفذتها الحكومة على مدار التسع سنوات الماضية.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن كل تلك المشروعات التي نفذتها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية؜ ، وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتبادل خبرات حوكمة استخدام المياه للبناء علي ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة بإلاضافة الي التعاون في مجال تدريب كوادر وقيادات التنمية المحلية لدعم المشروع وملفات آخري تهم المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية إن مصر وهولندا تربطهما علاقات وطيدة، معربًا عن أمله في بدء التعاون في مجالات التدريب مع أكاديمية لاهاي التي تقوم بأدوار جيدة في هذا المجال بالاضافة الي الاستفادة من الخبرات الهولندية فيما يخص مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الاسكان والري والزراعة وباقي الوزارات والجهات المعنية بملف المياه والصرف الصحي والترع والمصارف.