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الإثنين 26 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"المصري الديمقراطي" يهنئ الدكتور محمد أبو الغار لفوزه بجائزة النيل في العلوم والتكنولوجيا

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تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على صفحته الرسمية بالتهنئة للدكتور محمد أبو الغار،  لفوزه بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وقال الحزب إن الدكتور محمد أبوالغار له أدوار متعددة في البحث الأكاديمي وهو أستاذ التوليد لأمراض النساء بكلية الطب بجامعة القاهرة منذ عام 1979 وله أبحاث رفيعة المستوى في مجال التناسل البشري وعلم الوراثة.

وأضاف الحزب أن الدكتور ابو الغار من القلائل الذين يجمعون بين العمل البحثي الأكاديمي والعمل العام؛ فله دور كبير فى تكوين مجموعة من أساتذة الجامعة «9 مارس»  لعبت دوراً مهماً فى الاعتراض على الكثير من الأخطاء التي حدثت فى مصر والتنبيه إلى نتائجها.

وشارك أبوالغار أيضاً فى ثورة 25 يناير وكان من مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأول رئيس له.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور ابو الغار جائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية