ads
الإثنين 26 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأورمان توزع 400 ألف جنيه مساعدات ولحوم على الأسر الأولى بالرعاية بقرى المنيا

الأورمان توزع 400
الأورمان توزع 400 ألف جنيه مساعدات ولحوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أهمية الدور المجتمعي والإنساني لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى إرساء قيم التكافل والتضامن بين فئات المجتمع ، مثمناً الدور التنموي الذى تقوم به جمعية دار الأورمان فى تقديم الدعم والمساعدات العينية والمادية للفئات والأسر الأولى بالرعاية فى مدن وقرى المنيا .

من جانبه، أشار ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا إلى أنه تم توزيع 400 ألف جنيه على أكثر من 200 أسرة ، بالإضافة إلى توزيع لحوم على 150 أسرة من مختلف قرى ومدن المحافظة اليوم الإثنين تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن هذه المساعدات جاءت ووفقا لدراسة كل حالة من الحالات المستحقة للوصول بالمساعدات إلى الفئات المستهدفة ، وذلك بالتنسيق بين فرع الأورمان بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، في إطار الجهود الحكومية والشعبية المشتركة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تشهدها معظم دول العالم. 

WhatsApp Image 2023-06-26 at 10.38.46 AM (1)
WhatsApp Image 2023-06-26 at 10.38.46 AM (1)
الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الأورمان الجمعيات الاهلية