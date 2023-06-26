علي الحجار: أتمنى ألا تصل الأمور مع صديقي مدحت صالح إلى القضاء

لأول مرة، يعلن الفنان على الحجار عن أحداث أزمته مع الفنان مدحت صالح، إذ قال الحجار أن مشروعه "100 سنة غنا" في دار الأوبرا المصرية، ذهب كاملا إلى صالح ، بعنوان "مدحت والأساتذة"، رغم تقدمه بالمشروع لوزارة الثقافة المصرية عام 2002، دون أي استجابة.

وأعرب الحجار عن دهشته واستغرابه بأمر انتقال مشروع حلم حياته إلى صديقه، وذلك أثناء ظهوره ضيفا على برنامج خيري رمضان، موضحا إلى أن "مدحت والكبار" الاسم الحركي لمشروعه "100 سنة غناء"، معبرا عن صدمته، نظرا لعلم صديقه مدحت بمشروعه وتفاصيله منذ عام 2002.

ويهدف مشروع "مدحت والأساتذة" في دار الأوبرا إلى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية، لكبار الملحنين المصريين والعرب.

الحجار يتمنى عدم وصول الأزمة للقضاء

وأكد الحجار أن الصياغة المناسبة للخروج من هذه الأزمة هي عودة الحق له، موضحا عدم علمه بمشروع "مدحت والأساتذة" إلا بعد الإعلان عنه في مؤتمر صحافي، إلى أن رئيس دار الأوبرا المصرية خالد داغر، هاتفه وأكد له أن المشروع هو ملك للجميع، فأجابه الحجار بأنه مشروعه وحلمه هو فقط.

وتمنى الحجار أن يتواصل صالح معه ويتحدث معه عن المشروع قبل الإعلان عنه رسميا في مؤتمر صحافي، مضيفا أن ما حدث ليس توارد أفكار، معبرا عن أمنيته بعدم وصول الأزمة إلى القضاء.

وفي اجابة دار الأوبرا ، أكد الدكتور خالد داغر، أن مشروع "مدحت والأساتذة" يختلف إلى حد ما عن مشروع "100 سنة غنا"، حيث يتناول الأخير تقديم الألحان القديمة بصياغة حديثة وتوزيع أوركسترالى وهو نفس مشروع مدحت، والاختلاف بينهما بسيط، وفقا لصحف مصرية.

واعترف الحجار بفشله في إدارة موهبته اجتماعيا، موضحا أن أخطأ في حق نفسه، ولم يستطع فنيا إدارة موهبته بطريقة الذكاء الاجتماعي.

وأكد الحجار متابعته لجميع الأغاني المهرجانات ولكنها ليست ذوقه في الاستماع، إلى أن المطربين الذين يستمع لهم، هم محمد منير ومحمد الحلو، كما أشار إلى أنه يشاهد كليبات عمرو دياب، لكن لون عمرو الموسيقي لا يسمعه.

وأضاف الحجار أن عمرو دياب فنان سابق عصره، وبمثابة فخر له كمصري، وأنه المطرب المتربع على عرش الغناء في المنطقة العربية كلها ، إلى أن عمرو دياب وعادل إمام أيقونتان كبيرتان.