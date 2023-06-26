رد صادم من بيراميدز على مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال

جدد مسئولو النادي الأهلي المفاوضات مع أسامة جلال، مدافع نادي بيراميدز، للحصول على خدمات اللاعب الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق طلب التعاقد مع مدافع قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الدفاع في ظل غموض مصير محمود متولي الذي يتعرض للإصابة كثيرا وهناك احتمال لرحيله نهاية الموسم.

وأضاف المصدر لـ“البوابة نيوز” أن الفترة الأخيرة شهدت التواصل مع أسامة جلال الذي أبدى موافقته على الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء.

وشدد المصدر على أن الأزمة تكمن في رفض إدارة نادي بيراميدز بشكل قاطع الاستغناء عن خدمات أسامة جلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار إلى أن أسامة جلال يحاول الضغط على مسئولي بيراميدز من أجل الموافقة على رحيله للأهلي خاصة أن اللاعب مرتبط بعقد مع الفريق السماوى.

وكان النادي الأهلي، جدد عقد الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم، لمدة موسمين مقبلين.