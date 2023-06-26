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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخص وبحوزته عملات محلية وأجنبية بالشروق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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القى رجال مباحث القاهرة تحت قيادة اللواء اشؤف الجندى مدير الأمن، القبض على شخص وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة الشروق.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) .. حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

القبض على شخص وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بالشروق الشروق