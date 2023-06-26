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الإثنين 26 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا ودول حليفة دربت 17 ألف مجند أوكراني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دربت بريطانيا وحلفاء لها أكثر من 17 ألف مجند أوكراني خلال العام الماضي، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وخضع المجندون لبرنامج "شاق" مدته خمسة أسابيع، زعمت الوزارة إنه حولهم "من مدنيّين إلى جنود".

وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوعين جدد في القوات المسلحة الأوكرانية في يونيو العام الماضي.

وعرضت بريطانيا في البداية تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني على مهارات ساحة المعركة بناءً على التدريب الأساسي الذي يتلقاه الجنود في المملكة المتحدة. وقد تم حاليا توسيع البرنامج لتدريب حوالي 30 ألف مجند بحلول عام 2024 وفق وزارة الدفاع البريطانية.

وقالت الوزارة إن التدريب أحدث "فارقا كبيرا في الفاعليّة القتالية" بأوكرانيا. وأضافت "القوات المسلحة البريطانية تُبقي على اتصال وثيق مع أوكرانيا لتحسين الدورة التدريبية وتطويرها بناءً على المهارات التي تشتد الحاجة إليها في ساحة المعركة".

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