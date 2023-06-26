جامعة جنوب الوادي تفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية المتقدمة

أعلن الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي فوز الدكتور أحمد فاروق متولي سالم المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة بجائزة العلوم التكنولوجية المتقدمة في مجال العلوم الهندسية ضمن جوائز الدولة التشجيعية في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2022 والتي أعلنها مجلس أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور أحمد فاروق مؤكدًا اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين المتميزين والعمل على تعزيز فرص التعاون المشترك مع المؤسسات البحثية الدولية وتطوير قدرات الباحثين وتنمية مهاراتهم.

وقدم الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة التهنئة للدكتور أحمد عبدالقادر مؤكدا على دعم رئيس الجامعة للبحث العلمي.

ومن جانبه حيا الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة جهود الباحث وفوزه بهذه الجائزة، وأبدى الدكتور أحمد فاروق سعادته بالحصول على جائزة الدولة التشجيعية، مشيرا أنها تتويجا لجهود مستمرة في مجال البحث العلمي حيث نشر حوالي ٨٠ ورقة بحثية في مجلات عالية التأثير وشغل موقع المحرر الأكاديمي في العديد من المجلات العلمية وحصل على العديد من الجوائز الدولية منها وسام العالم الشاب بالولايات المتحدة الأمريكية ٢٠١٩.

وأفضل قادة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات بالمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وميدالية العالم IAAM للعام ٢٠٢٢ بالسويد. والعديد من الإسهامات في نظريات المعلومات الكمومية والتعلم الآلي والتشفير.