أسوريو يضع برنامجًا تأهيليًّا خاصًا للاعبي الزمالك استعدادًا للمحلة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .



وتضمنت هذه الفقرة تدريبات تأهيل بالكرة وبدونها، وتم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وتولى أعضاء الجهاز المعاون بالفريق الإشراف على هذه الفقرة، وحرصوا على تدوين كافة التفاصيل بالفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.



ويدخل الزمالك، مواجهة المحلة، في المركز الرابع، برصيد ٥٣ نقطة، بعد الفوز في ١٥ مباراة، والتعادل في ٨ آخرين، وتلقي ٧ هزائم، فيما يأتي زعيم الفلاحين في المركز الرابع عشر، برصيد ٣٢ نقطة، ويأمل البقاء في الدوري بعد اقترابه من فرق مؤخرة الدوري.