الهلال السعودي يتعاقد مع كوليبالي رسميًا

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، رسميا التعاقد مع كاليدو كوليبالي نجم دفاع المنتخب السنغالي وتشيلسي الإنجليزي.

ونشر نادي الهلال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يعلن فيه انتهاء إجراءات التعاقد مع المدافع السنغالي، وكتب على الفيديو: نواصل كتابة التاريخ.. معا.

من جهته، نشر نادي تشيلسي، بيانا عبر موقعه الرسمي، قائلا: غادر كاليدو كوليبالي نادي تشيلسي بعد استكمال انتقاله الدائم إلى نادي الهلال السعودي، ونقدم الشكر لكاليدو على مساهماته داخل وخارج الملعب خلال فترة وجوده في ستامفورد بريدج.

وتعاقد تشيلسي مع كوليبالي، 32 عاما، قادما من نابولي، الصيف الماضي بعقد يمتد حتى صيف 2026، ويعد الصفقة الثانية للهلال، هذا الصيف، بعد إعلان ضم اللاعب البرتغالي الدولي، روبن نيفيز، قادما من وولفرهامبتون.