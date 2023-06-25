نقيب الزراعيين: ما أحدثه الرئيس السيسي في الدلتا الجديدة سد عالي جديد

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أنّ كل الأشقاء في الدول العربية يشيدون بتجربة مصر في توفير الأمن الغذائي والمشروعات الزراعية العملاقة، لافتا إلى أن ما أحدثه الرئيس السيسي في الدلتا الجديدة سد عالي جديد.

أضاف سيد خليفة خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مصر نقلت تجربتها في زراعة التمور إلى بعض الدول العربية، وتقوم بإنشاء مشروعات زراعية عملاقة في الصحراء: «ما فيش دولة بزورها إلا وأجد إشادة بمصر ومشروعاتها الزراعية».

تابع نقيب الزراعيين، أن العراق يستفيد من التجربة المصرية في المشروعات الزراعية خاصة التمور، لافتا إلى مصر لديها محدودية في المياه ووزارة الري تعمل على رفع كفاءة وحدات استخدام المياه.

أردف سيد خليفة، أنه لولا الإرادة السياسية للرئيس السيسي لما استطعنا زراعة 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة، لافتا إلى أن الرئيس يسعى إلى توفير الأمن الغذائي للشعب المصري منذ 2015 من خلال العمل على أكثر من محور كان من ضمنها إنتاج التقاوي المحسنة ذات المحصول الأكبر.

بيّن نقيب الزراعيين، أنّ المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة لها بعد اجتماعي فعال وتوفر العديد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى أنّ الدولة تهدف إلى توزيع السكان على 22% من مساحة مصر بدلا من 17%.

اختتم سيد خليفة، بالإشارة إلى أن مصر لا تستورد الآن أية خضروات أو فواكه لكنها تصدر الفائض من الاستهلاك المحلي إلى الخارج، ووصل حجم الصادرات الزراعية هذا العام إلى 6 ملايين طن.

