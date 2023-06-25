رئيس جامعة قناة السويس يُهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء نص برقية التنهنئة: يطيب لي فخامة الرئيس بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن أسرة جامعة قناة السويس- أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهاني، وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، داعين الله عز وجل في تلك الأيام المباركة أن يُنعم على مصر وشعبها وجيشها بالأمن والاستقرار والتنمية والرخاء".

وأكمل "مندور": وبهذه المناسبة الطيبة نود أن نعبر لفخامتكم عن جزيل الشكر والامتنان، لرعايتكم لمنظومة التعليم في مصر، ودعمكم لمشروعات قومية عملاقة، الغرض منها استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو عجلة التنمية، ونعاهد سيادتكم بأن نمضي قدمًا يدا بيد نحو بناء جمهوريتنا الجديدة وتسخير كافة إمكانياتنا فى إقليم القناة وسيناء نحو تحقيق التنمية "

وأختتم: كل عام ومصرنا العظيمة قائدًا وشعبًا وجيشًا وكل الأمة العربية والإسلامية بكل خير".

كما بعث رئيس جامعة قناة السويس برقيات التهاني بهذه المناسبة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وواصل الدكتور ناصر مندور التهنئة لجميع منتسبي الجامعة من نواب وأمين عام، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وللهيئة المعاونة والجهاز الإداري وطلاب ؛ متمنيًا لجامعتنا مزيد من التقدم والازدهار.