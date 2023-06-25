ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد| طلاب الثانوية العامة: أسئلة الكيمياء محتاجة تفكير.. وولية أمر: «زمن الدًش انتهى»

دموع وحزن طلاب الثانوية
دموع وحزن طلاب الثانوية من امتحان الكيمياء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سادت حالة من الحزن بين طلاب الثانوية العامة 2023؛ عقب الانتهاء من أداء الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا اليوم الأحد.  

ورصدت عدسة “البوابة نيوز” آراء طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من امتحان الكيمياء، مؤكدين أن الامتحان صعب للغاية والأسئلة غير مباشرة وجاء فى مستوى الطالب فوق المتوسط، ويحتاج لوقت أطول من الزمن المحدد وهو 3 ساعات. 

وقالت إحدى الطالبات: الأسئلة رخمة شوية ومحتاجة وقت أطول، وقالت طالبة أخرى: “الامتحان كويس لكن فيه حوالي 10 أسئلة محتاجة تفكير”، فيما قالت أحد أولياء الأمور: “النظام القديم انتهى.. النظام الجديد محتاج تفكير.. زمن الدَش انتهى”

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.

 

 

حزن وصدمة طلاب الثانوية من صعوبة امتحان الكيمياء

WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.43 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.43 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.44 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.44 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.45 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.45 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.46 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.46 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.47 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.47 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.48 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.48 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.49 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.49 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.50 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.50 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.50 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.50 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.51 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.51 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.52 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.52 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.54 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.54 PM (1)
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.54 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.54 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.55 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.55 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.56 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.56 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.57 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.57 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.58 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.58 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.59 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.10.59 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.11.00 PM
WhatsApp Image 2023-06-25 at 2.11.00 PM
امتحان الكيمياء الكيمياء الثانوية العامة 2023 الجغرافيا