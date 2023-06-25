هالة صدقى تشيد بثالث أكبر جامع بالعالم بعد مكة والمدينة

نشرت الفنانة هالة صدقى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لها أمام أكبر ثالث مسجد بالعالم خلال رحلتها بدولة المغرب.

وعلقت على الصورة "جامع الحسن الثاني يعتبر ثالث أكبر جامع على مستوى العالم، بعد مكة والمدينة" .

وتابعت "السقف بيتفتح والأرض مجهزة للتدفئة والنجف ايطالى، والباب فولاذ حتى يقاوم الصدأ وعوامل الجو".

يشار إلي أن الفنانة هالة صدقى قد أعلنت منذ فترة عن الإتفاق على مسلسل رمضان المقبل، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى الموسم الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة" وقدمت من خلاله شخصية "صفصف" والتى حققت نجاحاً كبيراً جماهيرية واسعة، المسلسل بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منه فضالى،زينه، عصام السقا، والإخراج محمد سامى .

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