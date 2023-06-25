ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هالة صدقى تشيد بثالث أكبر جامع بالعالم بعد مكة والمدينة

هالة صدقي:

هالة صدقى
هالة صدقى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الفنانة هالة صدقى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة لها أمام أكبر ثالث مسجد بالعالم خلال رحلتها بدولة المغرب.

وعلقت على الصورة "جامع الحسن الثاني يعتبر ثالث أكبر جامع على مستوى العالم، بعد مكة والمدينة" .

وتابعت "السقف بيتفتح والأرض مجهزة للتدفئة والنجف ايطالى، والباب فولاذ حتى يقاوم الصدأ وعوامل الجو".

يشار إلي أن الفنانة هالة صدقى قد أعلنت منذ فترة عن الإتفاق على مسلسل رمضان المقبل، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى الموسم الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة" وقدمت من خلاله شخصية "صفصف" والتى حققت نجاحاً كبيراً جماهيرية واسعة، المسلسل بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منه فضالى،زينه، عصام السقا، والإخراج محمد سامى .

IMG_20230625_141439
IMG_20230625_141439
IMG_20230625_141419
IMG_20230625_141419
هالة صدقى جعفر العمدة محمد رمضان مي كساب صفصف ايمان العاصي