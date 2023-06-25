بالأسماء.. إصابة 9 بينهم طفلان إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بالأقصر

أصيب 9 أشخاص بحروق متفرقة، اليوم الأحد، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل مواطن بقرية ترعة ناصر التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطارا يفيد نشوب حريق هائل بمنزل مواطن يدعى "محمد عبدالصبور عبدالدايم" بقرية ترعه ناصر التابع مجلس قروي كومير مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

على الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافئ، إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق، الذي اندلع أثناء تغيير أنبوبة البوتاجاز داخل المنزل، حيث التهمت النيران حجرة المنزل والمطبخ بالكامل.

أسفر الحريق عن إصابة 9 أشخاص، هم كل من "عمر صلاح أبو الوفا" 13 سنة، "زينب عبدالرازق متولي" 45 سنة، "لقمان صلاح أبو الوفا" 17 سنة، "صلاح أبو الوفا أبودوح" 53 سنة، "محمود عبدالفتاح فهمي" 30 سنة، حجاج عبدالمتعال الضوي 40 سنة، "أحمد عبدالعليم مصطفى" 25 سنة، "محمد ناصر عبدالسلام" 25 سنة، "حسين عرفه منصور" 40 سنة.

وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية، في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر، وتم نقل المصابين إلى مستشفي طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.