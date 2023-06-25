نائب وزيرة التخطيط يتفقد أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بدر في البحيرة

تفقد اليوم، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بدر، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من زيارته لمحافظة البحيرة.

شارك في الجولة التفقدية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد بدر، السكرتير العام للمحافظة.



وأكد الدكتور أحمد كمالي خلال تفقده لمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بدر على الاهتمام بمتابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والتي تخدم المواطن في المقام الأول، وتأتي في ضوء أهداف ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة.



ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور، إلى جانب تفقد مشروع إنشاء كلية الهندسة بمجمع الابعادية بدمنهور، كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد مشروع إنشاء مبنى المدرجات بأرض الاستاد بالأبعادية بدمنهور.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول قد شهدت مشاركة الدكتور أحمد كمالي في ورشة العمل المنعقدة بديوان عام محافظة البحيرة لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.